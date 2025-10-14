HABER

İzmir'de sahte alkol baskını: Piyasa değeri 1.3 milyon TL

İzmir Karşıyaka’da jandarma ekipleri, bin 30 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını korumak, kaçak ve sahte alkollü içkiden kaynaklanan ölümleri önlemek ve vergi kaybının önüne geçmek amacıyla Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yürüttü.

KAÇAK ALKOLÜN PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 339 BİN TL

Dün Karşıyaka ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta yapılan aramada, bin 30 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 339 bin TL olduğu bildirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

14 Ekim 2025
14 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

