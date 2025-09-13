HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

İZMİR'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu satışı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

İzmir'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerinde silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, piyasa değeri 200 bin dolar olduğu belirtilen 4 kilo 300 gram kokain, 6 tabanca ve 6 şarjör, 2 otomatik av tüfeği ve 246 tabanca mermisi ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin 13 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya Arkeoloji Müzesi taşınıyorAntalya Arkeoloji Müzesi taşınıyor
Tartıştığı kişiyi tek yumrukla hastanelik ettiTartıştığı kişiyi tek yumrukla hastanelik etti

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da köfte skandalı! Kamu kurumlarına da satmışlar...

Ankara'da köfte skandalı! Kamu kurumlarına da satmışlar...

Atamalarda mülakat uyarısı: "Dava açsın"

Atamalarda mülakat uyarısı: "Dava açsın"

Dükkanları bir bir kapatıp gidiyorlar!

Dükkanları bir bir kapatıp gidiyorlar!

Adana'da korkunç olay! Tek yumrukla beyin kanaması geçirtti: O anlar kamerada!

Adana'da korkunç olay! Tek yumrukla beyin kanaması geçirtti: O anlar kamerada!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Anne, baba ve 3 yaşındaki oğlu otomobil ile Kızılırmak'a uçtu!

Anne, baba ve 3 yaşındaki oğlu otomobil ile Kızılırmak'a uçtu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.