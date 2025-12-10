HABER

İzmir’de silahlı suç örgütüne şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İzmir’de tefecilik, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlara karışan silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt liderlerinin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de silahlı suç örgütüne şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Tefecilik", "Tehdit" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarına yönelik planlı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, silahlı suç örgütü hiyerarşisi içerisinde hareket eden şüphelilerin, faiz karşılığında borç para verdikleri ve husumetli oldukları vatandaşlar üzerinde baskı kurdukları belirlendi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre örgüt üyelerinin; borçlandırdıkları kişilere yönelik darp, cebir, tehdit, ev kundaklama, silahla ikamet kurşunlama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi yöntemlere başvurdukları tespit edildi. Ayrıca örgütün uyuşturucu madde ticareti faaliyetlerinde de bulunduğu ve toplamda 36 vatandaşı mağdur ederek haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

ÖRGÜT LİDERLERİ VE YÖNETİCİLERİ YAKALANDI

Tespit edilen 47 şüpheliden 29’una yönelik dün saat 07.20’de eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen baskınlarda; örgüt liderleri M.M.A. ve E.A. ile örgüt yöneticileri S.E., M.A.A. ve M.S.A.’nın da aralarında bulunduğu toplam 28 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ikamet, araç ve iş yerlerinde yapılan geniş kapsamlı aramalarda suç unsuru çok sayıda materyal ele geçirildi. Aramalarda; 1 adet pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği, 6 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 221 adet fişek ve 1 adet sustalı bıçak bulundu.

İŞLEMLERİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Ayrıca, 26 adet senet, 1 boş senet koçanı, 4 muvafakatname, 1 tapu senedi, alacak-verecek bilgilerinin tutulduğu 2 not defteri ve 1 para sayma makinesi ele geçirilirken 17,51 gram skunk, 75 gram esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 ata altın, 10 çeyrek altın, 1 yarım altın, 3 gram altın, çok sayıda dijital meteryal ve 1 adet tarihi eser altın sikke muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 28 şüphelinin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

