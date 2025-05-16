İzmir'de silahlı ve beyzbol sopalı esnaf kavgası: Can kayıpları var!

İzmir'deki olay, saat 22.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi Özmen Caddesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde meydana geldi.

Oto galeri, çekici ve oto tamiri işi yapan iki grup arasında, birbirinin bölgelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle husumet başladı. Bu nedenle taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede bıçak ve beyzbol sopalı kavgaya döndü.

Kavgada Furkan Acu ve Ahmet Nurullah Akmar yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Furkan Acu Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ahmet Nurullah Akmar ise Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Furkan Acu ve Ahmet Nurullah Akmar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)