İzmir’de su kesintileri 2 günde 1’e düşürüldü

İzmir’de kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintilerinde yeni düzenlemeye gidildi. Daha önce 3 günde 1 dönüşümlü olarak gerçekleştirilen kesintiler, 9 Eylül 2025 tarihinden itibaren 2 günde 1 olacak şekilde uygulanacak.

SU TÜKETİM PROGRAMI YENİDEN BELİRLENDİ

İZSU’dan yapılan açıklamada, güncel su tüketim verilerinin göz önünde bulundurulduğu ve kesinti programının yeniden düzenlendiği belirtildi. Buna göre, su kesintileri mevcut uygulamada olduğu gibi 23.00-05.00 saatleri arasında devam edecek.

Yeni planda 2 bölge tanımlandı. 1. bölgede Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Gaziemir yer alırken; 2. bölgede Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri bulunuyor.

(İHA)

