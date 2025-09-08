HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir’de su kesintileri 2 günde 1’e düşürüldü

Kuraklık nedeniyle İzmir’de uygulanan planlı su kesintileri yeniden düzenlendi. Daha önce 3 günde 1 yapılan kesintiler, 9 Eylül’den itibaren 2 günde 1 olacak şekilde uygulanacak.

İzmir’de su kesintileri 2 günde 1’e düşürüldü

İzmir’de kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintilerinde yeni düzenlemeye gidildi. Daha önce 3 günde 1 dönüşümlü olarak gerçekleştirilen kesintiler, 9 Eylül 2025 tarihinden itibaren 2 günde 1 olacak şekilde uygulanacak.

İzmir’de su kesintileri 2 günde 1’e düşürüldü 1

SU TÜKETİM PROGRAMI YENİDEN BELİRLENDİ

İZSU’dan yapılan açıklamada, güncel su tüketim verilerinin göz önünde bulundurulduğu ve kesinti programının yeniden düzenlendiği belirtildi. Buna göre, su kesintileri mevcut uygulamada olduğu gibi 23.00-05.00 saatleri arasında devam edecek.
Yeni planda 2 bölge tanımlandı. 1. bölgede Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Gaziemir yer alırken; 2. bölgede Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri bulunuyor.

İzmir’de su kesintileri 2 günde 1’e düşürüldü 2

(İHA)

08 Eylül 2025
08 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fuat Oktay: "Büyükşehir Belediye Başkanı görevini yapmıyor"Fuat Oktay: "Büyükşehir Belediye Başkanı görevini yapmıyor"
Okul çevreleri denetimi gerçekleştirildiOkul çevreleri denetimi gerçekleştirildi
Anahtar Kelimeler:
İzmir su tüketimi Su tasarrufu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

Gürsel Tekin: "Yarın da bu binaya geleceğim, bu bina bizde yani"

Gürsel Tekin: "Yarın da bu binaya geleceğim, bu bina bizde yani"

Erdoğan, CHP'yi uyardı: "Eyvallah demeyiz"

Erdoğan, CHP'yi uyardı: "Eyvallah demeyiz"

Kredi miktarı yükseliyor: Bu yaş aralığındakiler dikkat

Kredi miktarı yükseliyor: Bu yaş aralığındakiler dikkat

Fransa'da hükümet düştü; Macron istifa edebilir

Fransa'da hükümet düştü; Macron istifa edebilir

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.