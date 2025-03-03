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  4. İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı yapanlara operasyon: 3 şüpheli gözaltında

İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı yapanlara operasyon: 3 şüpheli gözaltında

03.03.2025 16:48
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınırken, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 104 adet tarihi eser ele geçirildi.

İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı yapanlara operasyon: 3 şüpheli gözaltında

İzmir Ödemiş Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 Şubat tarihinde çalışma yürüttü.

İzinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen A.R.Y., İ.Y. ve S.Y. adlı şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise, 61 sikke, 41 tarihi eser niteliği bulunan obje, 1 adet tarihi eser niteliğinde küp, 1 dedektör ve çok sayıda aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir tarihi eser
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