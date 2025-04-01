İzmir'de trafik kazası! Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Talip B'nin (75) kullandığı kamyonet, Kuşadası-Seferihisar kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi bölümünde yaya Mustafa Kayhan'a (56) çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Genel Müdür Kayhan, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

YAKALANDI

Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücü Talip B, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalandı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır