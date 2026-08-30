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İzmir'de trafik kazasında ölen gurbetçi çift Sivas'ta defnedildi

İzmir'in Bayındır ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden gurbetçi çiftin cenazeleri memleketleri Sivas'ın Zara ilçesinde toprağa verildi.

İzmir'de trafik kazasında ölen gurbetçi çift Sivas'ta defnedildi

Kazada yaşamını yitiren Nuriye (60) ve Rıfat Aygün (68) çiftinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Zara ilçesine getirildi.

Cenazeler, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Zara Cemevi'nde kılınan namazın ardından Karşıyaka Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aygün çiftinin ailesi ve yakınları ile Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

İzmir-Ödemiş kara yolunda önceki gün, A.B. (53) idaresindeki tanker, Rıfat Aygün yönetimindeki Fransa plakalı otomobile çarpmıştı. Tankerin önünde bir süre sürüklenen araçta bulunan Nuriye Aygün kaza yerinde, eşi Rıfat Aygün ise kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Tanker şoförü jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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