İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 6 zanlı yakalandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik çalışmalar kapsamında Evka-2 Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi.

Aramalarda 1 kilo 807 gram esrar, 72 uyuşturucu hap, 1 tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 43 bin 625 lira ve 135 avro ele geçirildi.

Operasyonda Ö.B, E.A, M.A, Ö.K, O.K. ve E.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularında Ö.B. ve E.A'nın uyuşturucu ticareti, M.A'nın ise kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

