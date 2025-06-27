İzmir'de yine orman yangını! 11 saat boyunca yandı, evler alevlerin arasında kaldı! İşte yangının boyutu...

İzmir'in Aliağa ilçesinde dün çıkan yangın, gece boyunca devam etti. Bozköy Mahallesi'nde bulunan bir sanayi tesisinde çöplük alanda çıkan yangın, rüzgarın da etisiyle geniş bir alana yayıldı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ!

Kısa sürede ormana sıçrayan yangın büyüdü. Bölgeye hemen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçaklar, helikopterler ve arazözler ile ekipler sevk edildi.

Yangın nedeniyle oluşan duman, İzmir kent merkezinden görüldü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerle mücadele gece boyunca sürdü.

Kara ekipleri saatlerce alevlerle mücadele etti.

GELEN GÖRÜNTÜLER YANGININ BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ!

Yangın 11 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Alevlerin söndürülmesinin ardından Aliağa'dan gelen görüntüler, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

EVLER ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Drone aracılığıyla çekilen görüntülerde bazı evlerin alevler içinde kaldığı görülebiliyor.

Bir evin kullanılamaz hale geldiği yangına neden olduğu ileri sürülen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişinin, çöpleri temizlemek amacıyla ateşi yaktığı belirtiliyor. Yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YİNE YANGIN ÇIKTI!

İzmir'in Aliağa ilçesinde yine orman yangını çıktı. Yangın, Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi'nde bugün saat 10.30 sıralarında çıktı.

EKİPLER HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİYOR!

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal, 3 dozer sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır