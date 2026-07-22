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İzmir’de zehir tacirlerine baskın: 11,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir’de zehir tacirlerine baskın: 11,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, Karşıyaka ilçesindeki bir adreste ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtılmak üzere yüklü miktarda uyuşturucu madde depolandığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda yapılan detaylı aramalarda; 11 kilo 568 gram esrar-skunk, 54 gram kokain, 49 adet sentetik ecza ve 8 gram sihirli mantar ele geçirildi. Uyuşturucuya ilişkin yakalanarak gözaltına alınan O.O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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İzmir
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