İzmir’deki eğlence merkezinde dehşet anları! Tavan çöktü: Yaralılar var…

İzmir'in Bornova ilçesinde faciadan dönüldü. Bir eğlence merkezinde yer alan dekor duvarın çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'deki eğlence merkezinde dehşet anları! Tavan çöktü: Yaralılar var…

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir eğlence mekanının tavanının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi’nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlence mekanının tavanı bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Olay sırasında eğlence mekanında bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
