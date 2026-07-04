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İzmir'deki silahlı kavga! 3 kişi tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, 3 zanlı daha yakalandı.

İzmir'deki silahlı kavga! 3 kişi tutuklandı

Tepeköy Mahallesi Bankalar Caddesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDILAR

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Y, B.T. ve B.E.İ. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler F.K, O.Ö. ve D.K'yi de düzenlenen operasyonla yakaladı. 3 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kavgaya karıştıkları belirlenen firari A.Ö, Ö.K. ve H.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Torbalı ilçesinde dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada N.C. ve R.Y. pompalı tüfekle yaralanmış, M.C. ise darbedilmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İzmir
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