HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir'deki "toplu tövbe" görüntüleri gündem oldu! Menzil Cemaati liderini binlerce kişi karşıladı

İçerik devam ediyor
Rosetta

Menzil Cemaati’nin lideri Muhammed Saki Erol’un İzmir ziyareti gündem oldu. Binlerce kişinin saatlerce bekledikten sonra karşıladığı Erol’un toplu “tövbe” ritüelinde oluşan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Menzil Cemaati son olarak büyük ağabey Muhammed Saki Erol’un İzmir ziyaretiyle gündeme geldi. Abdulbaki Erol’un yaşamını yitirmesiyle başlayan liderlik ve miras tartışmaları sürerken Cemaatin başında bulunan Muhammed Saki Erol, dün İzmir’e gelerek bir dizi temas gerçekleştirdi.

İzmir deki "toplu tövbe" görüntüleri gündem oldu! Menzil Cemaati liderini binlerce kişi karşıladı 1

Ziyaret öncesinde Karabağlar ilçesi Arapderesi mevkisinde binlerce kişi saatler öncesinden toplanarak Erol’u bekledi.

İzmir deki "toplu tövbe" görüntüleri gündem oldu! Menzil Cemaati liderini binlerce kişi karşıladı 2

TOPLU TÖVBE GÖSTERİSİ

Erol’un alana ulaşmasıyla kalabalık yoğun ilgi gösterdi. Pencereye asılan Türk bayrağı önünden kalabalığı selamlayan Erol, ardından toplu “tövbe” ritüelini gerçekleştirdi.

İzmir deki "toplu tövbe" görüntüleri gündem oldu! Menzil Cemaati liderini binlerce kişi karşıladı 3

Erol’un dile getirdiği şu sözler hep bir ağızdan tekrarlandı:
“Ya Rabbi! Bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmayacağım. Gavs Hazretleri’ni kendime şeyh kabul ettim.”

İzmir deki "toplu tövbe" görüntüleri gündem oldu! Menzil Cemaati liderini binlerce kişi karşıladı 4

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşananlar başta İzmirliler olmak üzere sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Kentte binlerce kişinin bir araya gelerek oluşturduğu görüntüler üzerine sosyal medyada çok sayıda paylaşım ve yorum yapıldı.

İzmir deki "toplu tövbe" görüntüleri gündem oldu! Menzil Cemaati liderini binlerce kişi karşıladı 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaza sonrası savrulan otomobil 4 yaşındaki çocuğa çarptıKaza sonrası savrulan otomobil 4 yaşındaki çocuğa çarptı
Denizli'de yasa dışı kürtaj operasyonu! Yakalanan 3 kişi adliyedeDenizli'de yasa dışı kürtaj operasyonu! Yakalanan 3 kişi adliyede

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Menzil Tarikatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.