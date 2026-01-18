İzmir'deki "toplu tövbe" görüntüleri gündem oldu! Menzil Cemaati liderini binlerce kişi karşıladı

Menzil Cemaati son olarak büyük ağabey Muhammed Saki Erol’un İzmir ziyaretiyle gündeme geldi. Abdulbaki Erol’un yaşamını yitirmesiyle başlayan liderlik ve miras tartışmaları sürerken Cemaatin başında bulunan Muhammed Saki Erol, dün İzmir’e gelerek bir dizi temas gerçekleştirdi.

Ziyaret öncesinde Karabağlar ilçesi Arapderesi mevkisinde binlerce kişi saatler öncesinden toplanarak Erol’u bekledi.

TOPLU TÖVBE GÖSTERİSİ

Erol’un alana ulaşmasıyla kalabalık yoğun ilgi gösterdi. Pencereye asılan Türk bayrağı önünden kalabalığı selamlayan Erol, ardından toplu “tövbe” ritüelini gerçekleştirdi.

Erol’un dile getirdiği şu sözler hep bir ağızdan tekrarlandı:

“Ya Rabbi! Bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmayacağım. Gavs Hazretleri’ni kendime şeyh kabul ettim.”

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşananlar başta İzmirliler olmak üzere sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Kentte binlerce kişinin bir araya gelerek oluşturduğu görüntüler üzerine sosyal medyada çok sayıda paylaşım ve yorum yapıldı.