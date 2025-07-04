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İzmir’deki yangın neden çıktı? Vali 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti; CHP'li vekilden videolu yanıt geldi

İzmir’deki yangınlar sürerken İzmir Valisi Süleyman Elban, yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığını açıklamıştı, GDZ Elektrik ise “Somut bir bulgu bulunmamaktadır” diyerek iddiayı reddetmişti. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise sosyal medya hesabından bir elektrik hattı görüntüsü paylaşarak, “Alın size tespit” dedi. İşte İzmir’deki yangının çıkış nedeni ile ilgili o tartışmanın detayları…

İzmir’deki yangın neden çıktı? Vali 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti; CHP'li vekilden videolu yanıt geldi

İzmir’in Çeşme, Ödemiş, Seferihisar ve Foça ilçelerinde birden fazla noktada yangın çıktı. Bu yangınlar nedeniyle bazı yerleşim alanları tedbir amacıyla tahliye edildi. Müdahale hem havadan hem de karadan sürdürülüyor.

İzmir'deki yangınların ise bazı noktalarda elektrik hatlarından kaynaklandığı açıklandı ancak şirket yalanladı. CHP'li Murat Bakan bir elektrik hattının videosunu paylaştı ve denetimlerin yapılmadığını vurguladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, "İnsan kaynaklı ya da sabotajdan kaynaklı yangınımız yok. Hem Ödemiş hem Çeşme hem Seferihisar hem de Foça'daki yangınımız, elektrik hatlarından kaynaklı olarak çıkmış durumda" dedi.

Bölgedeki elektrik altyapısından sorumlu Gdz Elektrik Dağıtım şirketi ise bu iddiaları reddetti. Kurumun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

-Sahada yapılan ilk değerlendirmelere göre, yangınların elektrik hatlarından çıktığına dair somut bir bulgu yoktur.

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CHP’Lİ MURAT BAKAN VİDEO PAYLAŞTI

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından bir elektrik hattının videosunu paylaştı.

Bakan şunları söyledi:

“Gedaş açıklama yapıyor neymiş yangın enerji nakil hatlarından çıkmamış buna ilişkin bir tespit yokmuş.

Alın size tespit.

İYTE’den Karaburun’a giden hat

•Hatların geçtiği güzergâhta en az 15 metre genişliğinde yangın tampon bölgesi oluşturulmalı. Var mı?

Yok.

•Bu alanlar yılda en az iki kez temizlenmeli, Orman Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ tarafından ortak denetlenmeli.

Temizlenmiş mi? Denetlenmiş mi?

Hayır.

•Meteoroloji ve AFAD verilerine göre yangın riski kritik seviyeye ulaşırsa elektrik akımı kesilmeli.

Kesilmiş mi?

Hayır.

•Her dağıtım şirketi, hat güzergâhlarını düzenli olarak termal drone ile denetlemeli, bu zorunlu kılınmalı.

Yapılmış mı ?

Hayır.

Her sene uyarıyoruz, söylüyoruz dünyadaki örnekleri anlatıyoruz.

Anlayan var mı?

Hayır.

İzmir yandı kül oldu oradan oraya çırpınıyoruz bir ağaç daha yanmasın diye şimdi kına yakın.”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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yangın İzmir Murat Bakan CHP elektrik video
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