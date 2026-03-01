HABER

İzmir Hava Durumu! 01 Mart Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 1 Mart 2026'da hava genel olarak güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 10 derece, akşam ise 2 dereceye düşecektir. Kuzeydoğu yönünden esecek hafif rüzgar, gün boyunca rahat bir hava sağlayacak. Önümüzdeki günler de benzer iklim koşulları gösterecek. Dışarıda vakit geçirenlerin serin akşam ve sabah saatlerinde ceket alması öneriliyor. Genel olarak, dış mekan etkinlikleri için elverişli bir hava bekleniyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün 1 Mart 2026 Pazar. İzmir'de hava genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 derece civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Gün boyunca rahat bir hava olacak. Fakat akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Mart Pazartesi, hava bol güneşli olacak. Sıcaklıklar 12 derece civarında seyredecek. 3 Mart Salı günü, hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13 dereceye yükselecek. 4 Mart Çarşamba günü ise puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 12 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genelde ılıman ve güneşli kalacak. Dışarıda vakit geçirecekler için rahat bir hava var. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu saatlerde dışarı çıkarken bir ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgar kuzeydoğu yönünden estiği için rüzgarlık veya benzeri koruyucu giysiler tercih edebilirsiniz.

Genel olarak İzmir'de önümüzdeki günlerde hava durumu sakin ve ılıman olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun koşullar mevcut. Yine de sabah ve akşam saatlerindeki serinliği göz önünde bulundurun. Uygun kıyafetler seçmeniz ve rüzgar etkisinden korunmanız önerilir.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
