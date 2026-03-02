İzmir Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir, 2 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 16 derece arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, ılıman bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 4 derece civarında olacak. Öğleye doğru sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4 dereceye düşecek. Farklı saatlerde farklı kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman olacak. 3 Mart Salı günü, hava sıcaklıkları 7 ile 18 derece arasında değişecek. 4 Mart Çarşamba günü, sıcaklıklar 6 ile 17 derece arasında olacak. 5 Mart Perşembe günü ise sıcaklıklar 6 ile 18 derece arasında bekleniyor. Bu durum, açık hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabaha ve akşama ceket almanızda fayda var. Güneş ışınlarından korunmak için unutmayın, güneş kremi kullanmalısınız. Öğle saatlerinde UV ışınları daha yoğun olabileceğinden dikkatli olun.

İzmir'de hava durumu 2 Mart 2026'da ılıman ve açık olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayarak keyifli bir hafta geçirebilirsiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcak giyinmeyi unutmayın.