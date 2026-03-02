HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 2 Mart 2026'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar sabah 4 derece ile öğle saatlerinde 16 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de benzer ılıman hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir hafta geçirmek isteyenler, sabah ve akşam ceket giymeyi unutmamalı. Ayrıca UV ışınlarına karşı güneş kremi kullanılması öneriliyor.

İzmir Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

İzmir, 2 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 16 derece arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, ılıman bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 4 derece civarında olacak. Öğleye doğru sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4 dereceye düşecek. Farklı saatlerde farklı kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman olacak. 3 Mart Salı günü, hava sıcaklıkları 7 ile 18 derece arasında değişecek. 4 Mart Çarşamba günü, sıcaklıklar 6 ile 17 derece arasında olacak. 5 Mart Perşembe günü ise sıcaklıklar 6 ile 18 derece arasında bekleniyor. Bu durum, açık hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabaha ve akşama ceket almanızda fayda var. Güneş ışınlarından korunmak için unutmayın, güneş kremi kullanmalısınız. Öğle saatlerinde UV ışınları daha yoğun olabileceğinden dikkatli olun.

İzmir'de hava durumu 2 Mart 2026'da ılıman ve açık olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayarak keyifli bir hafta geçirebilirsiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcak giyinmeyi unutmayın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan yeni açıklama: 'ABD ile müzakere etmeyeceğiz'İran'dan yeni açıklama: 'ABD ile müzakere etmeyeceğiz'
ABD, İran'ın jetlerini ve İHA’larını böyle vurduABD, İran'ın jetlerini ve İHA’larını böyle vurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.