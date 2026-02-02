HABER

İzmir Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de, 2 Şubat 2026 tarihinde yağışlı ve serin bir hava hakim. Gece saatlerinden itibaren başlayacak yağmur, sabah saatlerine kadar aralıklı olarak devam edecek. Gün ilerledikçe hava bulutlu ve sakin bir hale gelecek. Sıcaklıklar ise 10 ile 13 derece arasında değişirken, rüzgar hafif ve orta kuvvette esecek. Önümüzdeki günlerde hava daha açık ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız önemlidir.

Ufuk Dağ

Bugün, 2 Şubat 2026 Pazartesi. İzmir'de hava durumu yağışlı ve serin. Gece saatlerinden itibaren yağmur etkisini gösterecek. Sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edecek. Günün ilerleyen saatlerinde yağış etkisini kaybedecek. Yerini bulutlu ve daha sakin bir havaya bırakacak.

Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 13 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif esip zaman zaman orta kuvvette olacak. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu daha sakin geçecek. Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 9 ile 13 derece arasında seyredecek. Çarşamba günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklık 13 ile 16 derece arasında olacak. Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Sıcaklık yine 13 ile 16 derece arasında kalacak.

Bugün yağışlı ve serin hava koşulları var. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da önemli. Rüzgar hafif ve orta kuvvette esiyor. Şemsiye kullanırken dikkatli olmanızda yarar var. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha sakin olacak. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

