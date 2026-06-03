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İzmir Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 3 Haziran 2026 tarihinde sıcak ve güneşli hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 30-32 derece arasında seyredecekken, gece sıcaklıkları 18-20 derece olacak. Nem oranı %41 ile %72 arasında değişecek. Ozellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin yeterince su tüketmesi ve güneşten korunma önlemleri alması öneriliyor. Açık renkli giysiler tercih etmek ve klimalı alanlarda kalmak ise aşırı sıcaklardan korunma açısından faydalı olacaktır.

İzmir Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

İzmir'de 3 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 - 32 derece aralığında olacak. Gece sıcaklıkları ise 18 - 20 derece arasında seyredecek. Nem oranı %41 ile %72 arasında değişecek. Rüzgar hızı 13 km/saat civarında kalacak.

4 Haziran Perşembe günü hava sıcaklıkları 17 - 31 derece arasında olacak. Bu günde hava genellikle güneşli kalacak. 5 Haziran Cuma günü sıcaklıklar 18 - 32 derece arasında olacak. Bu gün de hava yine güneşli geçecek.

Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Güneşten korunmak da dikkat edilmesi gereken bir konudur. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalıdır. Klimalı ortamlarda vakit geçirmek aşırı sıcaklardan korunmak için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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