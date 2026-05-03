İzmir Hava Durumu! 03 Mayısıs Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 3 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu, mevsim normallerinin dışında olacak. Gün boyunca yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar ise 7 ile 13 derece arasında değişecek. Sabaha doğru hissedilen sıcaklık 7 derece civarında olacak. Rüzgar saatte 18 kilometre hıza ulaşacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Nem oranı ise %63 olacak.

Bu hava koşulları, İzmir'de yaşayanlar için alışılmadık bir deneyim sunacak. Sabah saatlerindeki düşük sıcaklıklar, mevsim normallerinin altındadır. Rüzgarın hızı, hava koşullarını zorlayabilir. Yüksek nem oranı, havayı daha soğuk hissettirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 4 Mayıs Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 7 ile 17 derece arasında değişecek. 5 Mayıs Salı günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9 ile 19 derece arasında seyredecek. 6 Mayıs Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 11 ile 24 derece arasında artacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği göz önünde bulundurulmalıdır. Vatandaşların hazırlıklı olması önemlidir. Sabahları düşük sıcaklıklarda kalın giysiler tercih edilmeli. Yağmurlu havalara uygun kıyafetler giyilmelidir. Rüzgarlı günlerde şemsiyelerin dayanıklılığına dikkat edilmelidir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınmalıdır. Nem oranı yüksek olduğunda, nefes alabilir kumaşlardan giysi tercih edilmelidir. Bu şekilde, İzmir'deki değişken hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olunabilir.