İzmir Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 3 Ocak 2026 tarihinde açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 14 ile 28 derece arasında değişirken, nem oranı %61 civarında kalacak. Pazar günü hafif yağmur, Pazartesi ise kapalı hava öngörülüyor. Salı günü parçalı bulutlu bir hava durumu dikkat çekiyor. Hava koşullarında yaşanacak bu değişiklikler, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için önemli. Uygun kıyafetler ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Devrim Karadağ

3 Ocak 2026 Cumartesi günü İzmir'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 14 ile 28 derece arasında değişecek. Nem oranı %61 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise saatte 4.5 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:22'de, gün batımı 18:32'de gerçekleşecek.

4 Ocak Pazar günü hava hafif yağmurlu olacak. 5 Ocak Pazartesi günü kapalı bir hava bekleniyor. 6 Ocak Salı günü parçalı bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklık 10 ile 15 derece arasında değişecek.

Bugün hava koşulları oldukça uygun. Açık ve güneşli bir gün geçireceğiz. Bu durum dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Pazar günü hafif yağmur, Pazartesi günü kapalı hava, Salı günü ise parçalı bulutlu hava olacak. Pazar ve Pazartesi günleri dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşeceğini göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafetler seçmeye dikkat edin. Hava koşullarına göre plan yapmak önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
