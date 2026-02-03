İzmir Hava Durumu! 03 Şubat Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de, 3 Şubat 2026 Salı günü, hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 9 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif eserek esecek. Nem oranı %75 civarında olacak. Gün doğumu saati 08:13, gün batımı ise 18:36 olarak bekleniyor.

4 Şubat Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Hava sıcaklıkları 4 ile 13 derece arasında değişecek. 5 Şubat Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında olacak. 6 Şubat Cuma günü hafif yağmur ihtimali var. Hava sıcaklıkları 5 ile 11 derece arasında olacak.

Bu dönemde giyimde dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir.

İzmir'de hava durumu hakkında daha fazla bilgi için hava durumu raporları takip edilmelidir.