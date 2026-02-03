HABER

İzmir Hava Durumu! 03 Şubat Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 3 Şubat 2026 Salı günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 9 derece arasında değişecek. 4 Şubat Çarşamba günü açık ve güneşli hava, sıcaklıkları 4 ile 13 dereceye çıkaracak. 5 ve 6 Şubat tarihlerinde hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Günlük hava durumu takibi giyimde alınacak önlemler için önem arz ediyor. Yağmur ve soğuk havaya karşı uygun giysi seçimi yapılmalı.

Taner Şahin

İzmir'de, 3 Şubat 2026 Salı günü, hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 9 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif eserek esecek. Nem oranı %75 civarında olacak. Gün doğumu saati 08:13, gün batımı ise 18:36 olarak bekleniyor.

4 Şubat Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Hava sıcaklıkları 4 ile 13 derece arasında değişecek. 5 Şubat Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında olacak. 6 Şubat Cuma günü hafif yağmur ihtimali var. Hava sıcaklıkları 5 ile 11 derece arasında olacak.

Bu dönemde giyimde dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir.

İzmir'de hava durumu hakkında daha fazla bilgi için hava durumu raporları takip edilmelidir.

