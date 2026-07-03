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İzmir Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 3 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu oldukça güzel. Sıcaklık 30 ila 32 derece arasında, nem oranı ise %70 seviyelerinde. Rüzgarın hızı 4 km/s olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde de hava benzer şekilde devam edecek. Bu keyifli havayı açık hava etkinlikleriyle değerlendirmek mümkün. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek ve bol su içmek önemli. Unutmayın, sağlık her şeyden önce gelir.

İzmir Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma İzmir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

3 Temmuz 2026 Cuma günü, İzmir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 30 ile 32 derece civarında olacak. Nem oranı %70 seviyelerinde. Rüzgarın hızı 4 km/s olarak tahmin ediliyor. İzmir'deki hava "güzel ve güneşli" olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü sıcaklık 30 ile 32 derece arasında olacak. Pazar günü ise sıcaklık 29 ile 31 derece arasında seyredecek. Nem oranı ve rüzgar hızında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Bu durum, keyifli bir dönem geçireceğimizi gösteriyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri ideal. Ayrıca deniz keyfi için de uygun bir dönemdesiniz. Yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmak önemlidir. Bol su içmeyi unutmayın. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda daha az vakit geçirmeye çalışın. Özellikle 11:00 ile 16:00 arasında dikkatli olun. Bu önlemlerle hava koşullarını en sağlıklı şekilde geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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