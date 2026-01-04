HABER

İzmir Hava Durumu! 04 Ocak Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 14 ile 28 derece arasında değişirken, nem oranı %63 seviyelerinde kalacak. Pazartesi günü hava kapalı, Salı günü parçalı bulutlu, Çarşamba günü ise hafif yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 10 ile 17 derece arasında olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek ve yağışlı günlerde şemsiye bulundurmak önemlidir.

Taner Şahin

4 Ocak 2026 Pazar günü İzmir'de hava durumu açık ve güneşlidir. Sıcaklık 14 ile 28 derece arasında değişecektir. Nem oranı %63 civarında olacaktır. Rüzgar hızı saatte 3.6 kilometre olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saat 07:21, gün batımı ise 18:31'dir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecektir. 5 Ocak Pazartesi günü hava kapalı olacaktır. 6 Ocak Salı günü parçalı bulutlu beklenmektedir. 7 Ocak Çarşamba günü hafif yağmurlar söz konusudur. Sıcaklıklar 10 ile 17 derece arasında değişecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi kullanmak gerekir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır.

