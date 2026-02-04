HABER

İzmir Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de hava durumu bugün parçalı bulutlu ve sıcaklık 5-18 derece arasında değişiyor. 5 Şubat'ta zaman zaman yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 7-10 derece seviyelerine düşecek. 6 Şubat'ta bulutlu ve güneşli hava hakim olacak. Rüzgar hızı ise 6.2 km/saat olarak ölçülecek. Hava koşullarına uygun giyinmek ve şemsiye almak, ani sıcaklık değişiklikleri için gerekli önlemler arasında yer alıyor.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 4 Şubat 2026 Çarşamba, İzmir'de hava durumu parçalı bulutlu. Kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5-8 derece arasında olacak. Gün içinde sıcaklık 16-18 dereceye çıkacak. Nem oranı %75 civarında ölçülecek. Rüzgar hızı ise 6.2 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 5 Şubat Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 7-10 derece arasında değişecek. 6 Şubat Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Bu gün sıcaklık 9-11 derece arasında olacak. 7 Şubat Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 9-15 derece seviyelerine ulaşacak.

Bu dönemde yağmurlu günlerde şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm sağlayacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Bu, rüzgarın etkisini azaltır.

