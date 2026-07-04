İzmir Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça keyifli. Gün sıcaklıkları 20 ile 30 derece arasında değişecek. Hava genel olarak güneşli görünüyor. Nem oranı %42 seviyesinde. Bu durum hava kalitesini artırıyor. Rüzgar hızı 7 km/saat civarında. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Gün doğumu saati 05:52 olarak kaydedildi. Gün batımı ise 20:38'de gerçekleşecek.

Bu güzel hava koşulları açık hava etkinlikleri için harika bir fırsat sunuyor. Sahil kenarında yürüyüş yapabilirsiniz. Parklarda vakit geçirmek de keyifli olacaktır. Açık hava kafelerinde oturup zaman geçirebilirsiniz. Ancak öğle saatlerinde güneş ışınları çok dik olabilir. Cildinizi korumak için güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmeyi de unutmamalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 5 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 18 ile 29 derece arasında olacak. Hava yine güneşli olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklıklar 18 ile 28 dereceye inecek. Bu günde bol güneş ışığı bekleniyor.

Açık hava etkinliklerinizi bu süre zarfında sürdürebilirsiniz. Ancak öğle saatlerinde güneşten korunmak için gerekli önlemleri almayı unutmamalısınız. Hava sıcaklıklarının artmasıyla su tüketiminizi artırmalısınız. Böylece vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilirsiniz.

İzmir'de 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça güzel. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken, güneşten korunmaya dikkat etmelisiniz. Yeterli su tüketimi ile de keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz.