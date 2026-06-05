İzmir Hava Durumu! 05 Haziran Cuma İzmir hava durumu nasıl?

Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. İzmir'de hava genellikle güneşli. Sıcaklık gündüz 24 ile 27 derece arasında. Gece sıcaklığı ise 14 ile 17 derece olacak. Nem oranı %34 ile %76 arasında değişiyor. Rüzgar hızı 3.9 km/saat ile 13 km/saat seviyesinde. Bu hava koşulları İzmir'de tipik bir Haziran gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 6 Haziran Cumartesi hava çoğunlukla güneşli. Gündüz sıcaklık 27 ile 29 derece arasında. Gece ise 17 ile 21 derece olacak. 7 Haziran Pazar günü de benzer hava öngörülüyor.

Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinliklerine uygun. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dikkatli olunmalı. Özellikle öğle vakitlerinde şapka ve güneş kremi kullanın. Ayrıca bol su içmek, su dengesini korumak için önemli. Rüzgar hızının düşük olması, deniz veya havuz aktiviteleri için uygun bir fırsat veriyor.

İzmir'de 5 Haziran 2026 Cuma ve önümüzdek günlerde hava sıcak ve güneşli kalacak. Açık hava etkinliklerini değerlendirin. Ancak güneşten korunmak ve su tüketimine dikkat edin.