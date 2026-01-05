İzmir Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Ocak 2026 Pazartesi. İzmir'de hava durumu oldukça ılıman ve keyifli. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gökyüzü genellikle açık olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Hafif rüzgarlar hissedilecek. Öğle saatlerine doğru sıcaklık hızla artacak. Bu saatlerde 15 ile 18 derece arasında seyredecek. Dışarı çıkacaklar için açık hava aktiviteleri uygun görünüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 derece civarına düşecek. Hava yeniden serinleşecek. Geceye doğru açık ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Rüzgar tüm gün boyunca hafif esecek. Bu durum rahatsız edici bir etki yaratmayacak. Bu güzel havayı doğa yürüyüşleri ve sahil aktiviteleri için değerlendirebilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerindeki serinliğe karşı ince bir mont bulundurmanızda fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman olacak. Salı günü sıcaklık 13 ile 16 derece arasında değişecek. Hava genellikle açık olacak. Çarşamba günü sıcaklık 14 ile 17 derece arasında seyredecek. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Perşembe günü hava sıcaklığı 12 ile 15 derece arasında olacak. Şiddetlenen yağmurlar bekleniyor. Bu nedenle Perşembe günü dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanızda fayda var. Ayrıca su geçirmez bir mont da bulundurmanız iyi olur.

Genel olarak, İzmir'de önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve keyifli olacak. Fakat Perşembe günü yağmurlar etkili olacak. O gün dışarı çıkarken hazırlıklı olmanızda fayda var.