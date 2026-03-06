HABER

İzmir Hava Durumu! 06 Mart Cuma İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 6 Mart 2026 Cuma günü güneşli ve ılık bir hava hakim olacak. Sabah hava sıcaklığı 9°C iken, öğle saatlerinde 15°C’ye yükselecek. Nem oranı %80 ile %90 arasında değişiklik gösterecek. Dışarıda vakit geçirecekler için sahil yürüyüşleri önerilirken, hassas bünyeler için bol su tüketimi önemli. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor, uygun kıyafetler tercih edilmesi faydalı olacaktır.

Zeynel Eren Ölüç

İzmir'de 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve ılık. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9°C civarında. Öğleye doğru sıcaklık 15°C seviyelerine yükseliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 10°C'ye düşüyor. Gece ise hava 9°C civarında seyrediyor. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %80 ile %90 arasında değişiyor. Bu durum nemli bir hava koşulunun hakim olacağı anlamına geliyor.

İzmir'de dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün olacak. Güneşli ve ılık hava sahil yürüyüşleri için mükemmel. Açık hava etkinliklerine katılmak da keyifli olacak. Ancak, nem oranı yüksek. Özellikle hassas bünyeler için terleme yaşanabilir. Gün boyunca bol su içmek faydalı. Hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih edilmesi önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Mart Cumartesi günü hava sıcaklıkları 10°C ile 20°C arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 8 Mart Pazar günü sıcaklıklar 11°C ile 20°C arasında seyredecek. Hava koşulu çok bulutlu olacak. 9 Mart Pazartesi günü ise sıcaklıklar 12°C ile 20°C arasında kalacak. Bol güneş ışığı bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının keyfini çıkarmak önemli. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak gerekiyor. Güneş kremi kullanmak önemlidir. Uygun kıyafetler giymek de faydalıdır. Nem oranı yüksek olduğunda hassas bünyelerde rahatsızlıklar yaşanabilir. Gün boyunca bol su içmek her zaman yararlı olacaktır. Hafif, nefes alabilir kıyafetler giyilmesi önerilir.

İzmir'de 6 Mart 2026 ve sonraki günlerde hava durumu güneşli ve ılık olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal koşullar mevcut. Ancak, nem oranının yüksek olduğu günlerde terleme sorunları yaşanabilir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır.

