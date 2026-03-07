HABER

İzmir Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 14 derece, akşam saatlerinde ise 9 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneyden esecek ve nem oranı %58 ile %86 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 10 Mart'ta hafif yağış öngörülüyor, bu nedenle açık hava etkinliklerinizde hazırlıklı olmalısınız.

İzmir Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 7 Mart 2026 Cumartesi. İzmir'de hava genellikle güneşli. Hava ılık olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 9 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %58 ile %86 arasında değişecek. Rüzgar, güney yönünden saatte 12 ile 25 kilometre arasında esecek. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek isteyenler için sahil yürüyüşleri ideal.

Önümüzdeki günlerde İzmir'de benzer hava koşulları devam edecek. 8 Mart Pazar günü sıcaklık 14 derece civarında kalacak. 9 Mart Pazartesi ise 15 dereceye yükselebilir. 10 Mart Salı günü hafif yağışlı bir hava öngörülüyor. Bu nedenle 10 Mart için plan yaparken hafif yağmur ihtimalini göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Genel olarak İzmir’de hava sıcaklıkları 14 ile 15 derece arasında değişecek. Hava koşulları ılık ve güneşli kalacak. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak 10 Mart için hafif yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmalısınız.

