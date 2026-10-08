HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 08 Ekim Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir’de 08 Ekim 2026 tarihi, açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunuyor. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişirken, güneşli gökyüzü sahil boyunca yürüyüş yapmayı keyifli hale getiriyor. Hafif rüzgar, sıcaklığı daha katlanılabilir kılıyor. Piknik yapmak için uygun olan bu gün, dışarıda vakit geçirenler için güneş kreminin önemini arttırıyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar bekleniyor.

İzmir Hava Durumu! 08 Ekim Perşembe İzmir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

İzmir’in 08 Ekim 2026 tarihindeki hava durumu oldukça elverişli görünüyor. Ekim ayının tadını çıkarmak için ideal bir gün. Hava durumu serinletici bir nefes gibi. Sıcaklık, gün içinde 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Özellikle sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Öğle saatlerinde güneşin etkisi artıyor. Güneşli gökyüzü, tarihi sahil boyunca yürüyüş yapmayı keyifli hale getiriyor.

Öğleden sonra hafif bir rüzgar esiyor. Bu, sıcak havayı daha katlanılabilir kılıyor. Gün ilerledikçe yer yer hafif bulutlar görülebilir. Bu bulutlar, İzmir’in doğal güzelliklerini belirgin hale getiriyor. Bugünkü hava açık ve güneşli. Şehrin deniz kenarında piknik yapmak için uygun bir gün.

İleriye dönük hava durumu tahmininde benzer sıcaklıklar bekleniyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların hafifçe yükselebileceği ifade ediliyor. Bu, deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla birlikte plaj severler için cazip bir durum oluşturuyor. Dışarıda vakit geçirecekler için güneş kremini unutmayın. Gün ortasında gölgede kalmak iyi bir tercih olabilir.

Günler ilerledikçe ani değişiklikler yaşanabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumu tahminlerini kontrol etmek faydalı. Beklenmeyen bir değişiklik olursa, uygun giysiler ve şemsiye almayı düşünün. Akşam saatlerinde serin havalar olabilir. Bir şal veya hafif bir ceket de almanızda fayda var.

İzmir’deki 08 Ekim 2026 hava durumu, açık hava etkinlikleri için pek çok fırsat sunuyor. Önümüzdeki günlerin hava durumunu göz önünde bulundurarak planlarınızı yapabilirsiniz. İzmir’in Ekim ayını dolu dolu yaşamaya devam edin!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başakşehir'deki okul saldırganı: "Türkiye ve dünya beni tanısın"Başakşehir'deki okul saldırganı: "Türkiye ve dünya beni tanısın"
Son dakika: Maltepe'de 6 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var…Son dakika: Maltepe'de 6 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var…

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek

Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını neden kapattı! Sebebini ilk defa açıkladı

Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını neden kapattı! Sebebini ilk defa açıkladı

SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya'nın ifadelerinden detaylar ortaya çıktı!

Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya'nın ifadelerinden detaylar ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.