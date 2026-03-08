HABER

İzmir Hava Durumu! 08 Mart Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 8 Mart 2026'daki hava durumu genel olarak sıcak geçecek. Bulutlu ve yağışlı hava, gündüz sıcaklığını 13 derece civarında tutacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. 9 Mart'ta ise bol güneş ışığı beklenirken, 10 ve 11 Mart günlerinde sıcaklık 13-14 derece arasında kalacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranının yüksekliği, terleme riskini artırabilir. Rahat giysiler tercih edilmesi önerilir.

Simay Özmen

İzmir'de 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu genellikle sıcak. Hava bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9 derece civarında seyredecek. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %73 civarında bekleniyor. Gün doğumu saati 07:33. Gün batımı saati ise 19:10 olarak tahmin ediliyor.

9 Mart Pazartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. 10 Mart Salı günü parlak güneş ışığı olacak. 11 Mart Çarşamba günü ise bol güneş ışığı görülecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13-14 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 2-4 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esecek. Nem oranı %70-75 civarında olacak.

Bu dönemde sıcaklıklar 13-14 derece civarında olacağı için hafif bir mont rahatlık sağlayacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınıza şal veya atkı almak iyi bir fikir. Rüzgar hafif eseceği için şemsiye taşımaya gerek yok. Nem oranının yüksek olması terleme riskini artırabilir. Bu nedenle nem emici kumaşlardan yapılmış giysiler tercih edilebilir. Gün doğumu saati 07:33, gün batımı saati 19:10'dur. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için açık hava etkinliklerinizi bu saatlere denk getirebilirsiniz.

hava durumu İzmir
