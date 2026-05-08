İzmir Hava Durumu! 08 Mayıs Cuma İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 8 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu keyifli bir gün sunuyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 19 - 22 derece arasında. Gece saatlerinde sıcaklık 9 - 12 dereceye düşecek. Hava genellikle bulutlu, yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı 16 km/saat civarında. Rüzgar kuzeydoğudan esecek.

Bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için ideal. Şehirdeki parklar ve sahil şeritleri cazip mekanlar olacak. İnsanlar, güzel havadan faydalanmak isteyecek. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde yapacak yürüyüşler için sıcaklık uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da iyi geçecek. 9 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 22 - 25 derece arasında olacak. Hava kısmen güneşli olacak. 10 Mayıs Pazar günü sıcaklık 23 - 26 derece civarında olacaktır. Bu gün bol güneş ışığı bekleniyor. 11 Mayıs Pazartesi günü sıcaklık 25 - 28 derece arasında olacak. Yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı görülecek.

Bu güzel havadan faydalanmak için bazı önlemler almanız önemli. Açık hava etkinliklerinde güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Bol su içmek de oldukça faydalı olacaktır. Rüzgar hızının artabileceği göz önünde bulundurulmalı. Hafif bir üst giysi bulundurmakta fayda var. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm sunabilir.

İzmir'de 8 Mayıs 2026 Cuma günü ve sonrasındaki hava durumu, açık hava etkinlikleri için elverişli. Güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz. Ancak hava koşullarına uygun önlemler almayı unutmayın. Keyifli bir hafta sonu geçirmek mümkün.