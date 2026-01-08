HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 8-10 Ocak tarihleri arasında hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağışlarla başlayacak. Sıcaklık 8-13 derece aralığında seyredecek. Özellikle 8 Ocak'ta rüzgar güney yönünden saatte 16-20 kilometre hızla esecek. 9 Ocak'ta sıcaklık 11 derece civarında kalacak, akşam saatlerinde ise 10 dereceye düşecek. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmada fayda var. Açık alanlarda dikkatli olunması öneriliyor.

İzmir Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe İzmir hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

İzmir'de 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağışlı. Sıcaklık 12 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında kalacak. Yağışlı hava etkisini sürdürecek. Akşam saatlerinde hava bulutlu. Sıcaklık yine 13 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında parçalı bulutlu. Rüzgar güney yönünden esiyor. Hızı saatte 16-20 kilometre arasında bekleniyor.

9 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında. Hava hafif yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında yağmurlu. Akşam saatlerinde 10 derece civarında hafif yağışlı hava bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında, az bulutlu olacak. Rüzgar batı yönünden esmesi öngörülüyor. Hızı saatte 8-20 kilometre arasında değişecek.

10 Ocak Cumartesi sabah saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında. Hava parçalı bulutlu olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde 13 derece civarında parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 derece bulutlu. Gece saatlerinde 9 derece civarında parçalı bulutlu kalacak. Rüzgar güneybatı yönünden esiyor. Hızı saatte 15-19 kilometre arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 8-13 derece arasında değişecek. Yağışlı günler bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez mont almakta fayda var. Rüzgarın hızlanabileceğini unutmamalısınız. Açık alanlarda dikkatli olmanızda yarar var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
“Operasyon” demişti, şimdi görüşüyor! Trump’tan Petro hamlesi“Operasyon” demişti, şimdi görüşüyor! Trump’tan Petro hamlesi
Trump, ABD'yi BM dahil 66 kuruluştan geri çektiTrump, ABD'yi BM dahil 66 kuruluştan geri çekti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.