İzmir Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağışlı. Sıcaklık 12 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında kalacak. Yağışlı hava etkisini sürdürecek. Akşam saatlerinde hava bulutlu. Sıcaklık yine 13 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında parçalı bulutlu. Rüzgar güney yönünden esiyor. Hızı saatte 16-20 kilometre arasında bekleniyor.

9 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında. Hava hafif yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında yağmurlu. Akşam saatlerinde 10 derece civarında hafif yağışlı hava bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında, az bulutlu olacak. Rüzgar batı yönünden esmesi öngörülüyor. Hızı saatte 8-20 kilometre arasında değişecek.

10 Ocak Cumartesi sabah saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında. Hava parçalı bulutlu olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde 13 derece civarında parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 derece bulutlu. Gece saatlerinde 9 derece civarında parçalı bulutlu kalacak. Rüzgar güneybatı yönünden esiyor. Hızı saatte 15-19 kilometre arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 8-13 derece arasında değişecek. Yağışlı günler bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez mont almakta fayda var. Rüzgarın hızlanabileceğini unutmamalısınız. Açık alanlarda dikkatli olmanızda yarar var.