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İzmir Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 8 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu oldukça güzel geçiyor. Sıcaklık gündüz 29 dereceye ulaşırken gece 19 dereceye düşecek. Nem oranı %15 seviyesinde kalacak. Kuzeydoğudan esecek rüzgar, keyifli bir hava yaratacak. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar ve ılıman hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem. Güneş altında uzun süre kalmamak ve güneş kremi kullanmak önemli.

İzmir Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 8 Temmuz 2026 Çarşamba. İzmir'de hava durumu oldukça güzel. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 19 dereceye düşecek. Nem oranı %15 civarında kalacak. Rüzgar kuzeydoğudan, saatte yaklaşık 8 km hızla esecek. Bu, İzmir'de keyifli bir hava durumu anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 18 ile 21 derece arasında olacak. 10 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. 11 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 20 ile 23 derece olarak tahmin ediliyor. Bu durum, İzmir'deki hava koşullarının ılıman ve keyifli olacağına işaret ediyor.

Bu güzel hava koşullarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dikkatli olmalısınız. Dışarıda uzun süre kalırken güneş kremi kullanın. Bol su içmeyi de unutmayın. Rüzgar kuzeydoğudan eseceği için hafif bir rüzgar hissedilebilir. Bu nedenle hafif bir ceket veya hırka almak yararlı olabilir. İzmir'deki hava durumu keyifli olmaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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