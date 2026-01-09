İzmir Hava Durumu! 09 Ocak Cuma İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Ocak 2026 Cuma günü, İzmir'de hava durumu kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Gün boyunca hava genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 11 derece civarında. Hava hafif yağmurlu, hissedilen sıcaklık ise 8 derece. Öğle saatlerinde sıcaklık 12 dereceye yükselecek. Yağmurlu hava koşulları devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Hafif yağmurlu hava etkisini sürdürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 7 dereceye gerileyecek. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar sabah saatlerinde güneybatıdan saatte 15 kilometre hızla esecek. Öğle saatlerinde batıdan saatte 20 kilometre hızla, akşam saatlerinde batıdan saatte 15 kilometre hızla esecek. Gece saatlerinde ise güneyden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %85, öğle %71, akşam %77 ve gece %84 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 10 Ocak 2026 Cumartesi günü sabah saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında olacak. Hava bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 16 dereceye yükselecek. Hafif yağmurlu hava koşulları devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 16 dereceye ulaşacak. Hava hafif yağmurlu etkisini sürdürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 15 dereceye gerileyecek. Hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Rüzgarlar sabah saatlerinde güneydoğudan saatte 17 kilometre hızla esecek. Öğle saatlerinde güneyden saatte 22 kilometre hızla, akşam saatlerinde güneyden saatte 25 kilometre hızla esecek. Gece saatlerinde güneybatıdan saatte 25 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %71, öğle %73, akşam %77 ve gece %75 olarak bekleniyor.

Bu yağışlı hava koşulları nedeniyle, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafiğe çıkanların dikkatli olmaları önemlidir. Hava ve yol durumunu kontrol etmek gerekir. Yollarda su birikintileri ve kaygan zeminler nedeniyle sürüş koşulları zorlaşabilir. Nem oranının yüksek olması, astım ve alerji gibi rahatsızlıkları olan kişileri etkileyebilir. Dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunması önerilir. Gün boyunca şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak iyi bir fikir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi beklendiğinden, plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.