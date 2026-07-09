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İzmir Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 9 Temmuz 2026 Perşembe günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 36 derece olacak. Sağlık açısından, aşırı sıcaklar risk taşıyor. Bu nedenle gün içinde bol su içmek ve güneşten korunmak için şapka giymek önemlidir. İlerleyen günlerde sıcaklıkların 41 dereceye kadar yükselebileceği öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri düzenleyeceklerin hava durumu hakkında dikkatli olmaları gerekiyor.

İzmir Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe İzmir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

İzmir'de, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü, hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36 derece civarında olacak. Gece ise 21 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor. Nem oranı %15 seviyesinde kalacak. Yağış durumu öngörülmüyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 10 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarıda olacaksanız, bol su içmelisiniz. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya koruyucu giysiler kullanmalısınız.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 10 Temmuz Cuma günü sıcaklığın 35 derece civarında olması bekleniyor. 11 Temmuz Cumartesi günü 38 dereceye çıkması bekleniyor. 12 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 41 dereceye ulaşacak. Bu yüksek sıcaklıklar, dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak iyi bir fikir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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