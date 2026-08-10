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İzmir Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 10 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 33-34 derece arasında, gece ise 21-22 derece civarında bekleniyor. Yağış ihtimali %10 ile düşük kalacak. Bu sıcak hava koşulları açık hava etkinlikleri için ideal bir zemin sunuyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar öngörülüyor. Koruyucu önlemler alarak bu güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.

İzmir Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 10 Ağustos 2026 Pazartesi. İzmir'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 33 - 34 derece arasında olacak. Gece ise 21 - 22 derece bekleniyor. Bu sıcaklıklar, İzmir'in Akdeniz iklimini yansıtıyor. Ağustos ayının ortalama değerlerine çok yakın.

Hava genellikle güneşli. Yağış ihtimali oldukça düşük. Yaklaşık %10 civarında bir ihtimal bulunuyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün demek. İzmir'de 10 Ağustos'ta sıcak ve güneşli hava etkili olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Ağustos Salı günü gündüz sıcaklıkları 32 - 33 derece civarında olacak. Gece ise 22 - 23 derece bekleniyor. 12 ve 13 Ağustos'ta benzer sıcaklıklar görülecek. Bu günler bol güneş ışığı altında geçecek. Yağış ihtimali yine düşük kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken ince tişörtler giymek yararlı olacaktır. Güneş kremi kullanmak cildinizi korur. Ayrıca bol su içerek susuz kalmayı önleyebilirsiniz. Denizde veya havuzda serinlemek de iyi bir seçenek. Bu şekilde İzmir'de geçireceğiniz günlerin tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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