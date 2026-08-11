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İzmir Hava Durumu! 11 Ağustos Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 11 Ağustos 2026 Salı günü güneşli ve sıcak hava bekleniyor. Sıcaklık 32-33 derece dolaylarında olacakken, geceleri 22-23 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Düşük nem oranı ile birlikte, hava daha sıcak hissedilebilir. 12 Ağustos'ta sıcaklık 31-32 derece civarında seyredecek. Bu sıcak şartlarda, dışarıda olmayı planlayanların koruyucu önlemler alması, bol su tüketmesi ve hafif giysiler giymesi önemli.

İzmir Hava Durumu! 11 Ağustos Salı İzmir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

İzmir'de 11 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 32 - 33 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 22 - 23 derece arasında kalacak. Nem oranı düşük olacak. Bu nedenle hava daha sıcak hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 31 - 32 derece dolaylarında olacak. Gece sıcaklığı ise 21 - 22 derece olarak tahmin ediliyor. 13 Ağustos Perşembe günü sıcaklıklar yine 32 - 33 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 21 - 22 derece arasında kalacak. 14 Ağustos Cuma günü de sıcaklığın 29 - 30 derece olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 19 - 20 derece olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bazı önlemler alınmalı. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelebilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olur. Ayrıca bol su tüketmek gerekir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Spor yaparken aşırı sıcaklardan kaçınmak önemlidir. Mümkünse sabah veya akşam serinliğinde aktiviteler planlanmalıdır.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenebilir. Bu grupların dikkatli olmaları önemlidir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

İzmir'deki hava durumu için önlemler almak sağlığınız açısından önem taşır. Hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin korunma yöntemleri uygulaması gerekmektedir. Ayrıca yeterli su tüketiminde bulunulmalıdır. Aşırı sıcaklardan kaçınmak da sağlıklı kalmak için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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