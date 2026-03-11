İzmir Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 12 ile 15 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 8 ile 10 derece arasında düşmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı 12 ile 30 km/saat arasında değişecek. Bu, kıyı bölgelerinde hafif bir esinti yaratabilir. Nem oranı %66 ile %81 arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiyor. 12 Mart Perşembe, çoğunlukla güneşli geçecek. 13 Mart Cuma günü yine güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 14 ile 15 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 3 ile 5 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı 11 ile 25 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %66 ile %87 arasında olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgar zaman zaman artış gösterebilir. Kıyı bölgelerinde hafif bir esinti olabilir. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmak için uygun kıyafetler seçin. Akşam saatlerinde serinliğe karşı hazırlıklı olmalısınız.