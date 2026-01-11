HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 11 Ocak Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 11 Ocak 2026 tarihinde hava durumu serin ve yağışlı olacak. Günlük sıcaklık 7 ile 14 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde 13 dereceye ulaşan hava, öğle saatlerinde 14 dereceye çıkacak. Ancak hafif yağışların devam etmesi bekleniyor. Gece sıcaklık 8 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar 0 ile 7 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken şemsiye almanız önerilir.

İzmir Hava Durumu! 11 Ocak Pazar İzmir hava durumu nasıl?
Taner Şahin

İzmir'de 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu serin ve yağışlı. Günlük sıcaklık 7 ile 14 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 14 dereceye ulaşacak. Ancak yağışlar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Hafif yağışlı bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 8 dereceye kadar düşecek. Yine yağmurlu bir hava öngörülüyor. Rüzgarın güney yönünden saatte 16 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %69 ile %87 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. 12 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 0 ile 7 derece arasında olacak. Kapalı bir hava bekleniyor. 13 Ocak Salı günü sıcaklıklar -2 ile 1 derece arasında değişecek. Güneşli bir hava hakim olacak. 14 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 0 ile 9 derece arasında olacak. Hava pek soğuk olmayacak.

Bugünkü hava durumu göz önünde bulundurulmalı. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Serin hava koşullarına karşı kalın kıyafetler giymeniz önerilir. Rüzgarlı saatlerde dikkatli olmanızda fayda var. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar daha da düşebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ek ısınma önlemleri almak gerekebilir. Gün boyunca hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Bu şekilde İzmir'de geçireceğiniz günleri daha konforlu hale getirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da kabus gibi gece! Ağaçlar devrildi, yol çöktü, evleri su bastıİstanbul'da kabus gibi gece! Ağaçlar devrildi, yol çöktü, evleri su bastı
Manisa'da sabaha karşı peş peşe depremlerManisa'da sabaha karşı peş peşe depremler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

20 gündür kabusu yaşıyor! Asılsız ihbarların ardı arkası kesilmedi: 400'den fazla yemek siparişi ve hatta hayat kadınları...

20 gündür kabusu yaşıyor! Asılsız ihbarların ardı arkası kesilmedi: 400'den fazla yemek siparişi ve hatta hayat kadınları...

Süper Kupa'da zafer Fenerbahçe'nin! Derbide Galatasaray'ı geçtiler

Süper Kupa'da zafer Fenerbahçe'nin! Derbide Galatasaray'ı geçtiler

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.