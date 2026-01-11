İzmir Hava Durumu! 11 Ocak Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu serin ve yağışlı. Günlük sıcaklık 7 ile 14 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 14 dereceye ulaşacak. Ancak yağışlar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Hafif yağışlı bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 8 dereceye kadar düşecek. Yine yağmurlu bir hava öngörülüyor. Rüzgarın güney yönünden saatte 16 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %69 ile %87 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. 12 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 0 ile 7 derece arasında olacak. Kapalı bir hava bekleniyor. 13 Ocak Salı günü sıcaklıklar -2 ile 1 derece arasında değişecek. Güneşli bir hava hakim olacak. 14 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 0 ile 9 derece arasında olacak. Hava pek soğuk olmayacak.

Bugünkü hava durumu göz önünde bulundurulmalı. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Serin hava koşullarına karşı kalın kıyafetler giymeniz önerilir. Rüzgarlı saatlerde dikkatli olmanızda fayda var. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar daha da düşebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ek ısınma önlemleri almak gerekebilir. Gün boyunca hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Bu şekilde İzmir'de geçireceğiniz günleri daha konforlu hale getirebilirsiniz.