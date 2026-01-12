HABER

İzmir Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 12 Ocak 2026 Pazartesi günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 0 derece civarında seyrederken, öğle saatlerinde 6 dereceye yükselebilir. %91 yağış ihtimali ile yağmurlu bir gün geçireceğiz. Rüzgar ise saatte 23 kilometreye kadar ulaşabilir. Önümüzdeki günlerde hava ılımlı hale gelecek. Kalın giysiler ve yağmurluklarla dışarı çıkmak, bu serin günlerde korunmanın anahtarıdır.

İzmir Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 12 Ocak 2026 Pazartesi, İzmir'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 0 derece civarında seyredecek. Öğle ve öğleden sonra ise sıcaklık 6 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Gün boyunca %91 yağış ihtimali var. Bu, yağışlı bir gün geçireceğimiz anlamına geliyor. Rüzgar hızı saatte 23 kilometreye kadar ulaşabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman hale gelecek. 13 Ocak Salı günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar ise 2 ile -1 derece arasında değişecek. 14 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklığı 10 derece civarında seyredecek. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklığın 12 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Bugün için hava koşulları göz önüne alındığında dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Kalın kıyafetler, kışlık mont, atkı, bere ve eldiven giymek önemlidir. Yağış ihtimali yüksek olduğu için şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha ılıman olacak. Açık hava etkinliklerinizi bu günlere planlayabilirsiniz. Ancak hava durumunu düzenli takip etmek önemlidir. Anlık değişikliklere göre planlarınızı güncellemek her zaman en iyisidir.

