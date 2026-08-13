İzmir Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

Bugün 13 Ağustos 2026 Perşembe, hava durumu İzmir'de sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 32 - 33 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 21 - 22 derece arasında seyredecek. Bu hava durumu, İzmir'in tipik yaz havasını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuluyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 29 - 30 derece civarında olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık 28 - 29 derece arasında seyredecek. 16 Ağustos Pazar günü de hava sıcaklığı 27 - 28 derece civarında öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin sonlarına yaklaşırken tipik değerlerdir.

Sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da oldukça gereklidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş kremi kullanmaları önerilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalı olacaktır. Serin ortamlarda dinlenmek sağlığınız için önemlidir.

İzmir'de 13 Ağustos 2026 Perşembe günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak havaya karşı gerekli önlemleri alarak keyifli bir hafta geçirmenizi öneririm.