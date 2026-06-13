İzmir Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

Bugün 13 Haziran 2026 Cumartesi. İzmir'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 20 - 22 derece civarında olacak. Nem oranı %51 seviyesinde bulunacak. Rüzgar hızı ise 3 km/saat tahmin ediliyor. Güneşli bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde İzmir'de hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman geçecek. 14 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 18 - 20 derece arasında olacak. 15 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklığın 17 - 20 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %60 - %70 arasında değişecek. Bu dönemde rüzgar hızı 4 km/saat civarında olacak.

Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dikkatli olmalısınız. Özellikle öğle ve öğleden sonra güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Cildinizi korumanız faydalı olacaktır. Hafif bir rüzgar olabileceğini unutmayın. Yanınıza bir ceket almanızda yarar var. Böylece İzmir'in keyifli havasını daha iyi değerlendirebilirsiniz.