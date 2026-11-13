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İzmir Hava Durumu! 13 Kasım Cuma İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de hava durumu 13 Kasım 2026 itibarıyla ılımandır ve sıcaklık 20 derece civarındadır. Bugün genel görünüm bulutlu olup, hafif rüzgar serinliği hissettirmiyor. Hava koşulları, dışarıda yürüyüş yapmak veya kafe ziyareti için uygundur. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek, bu nedenle ceket bulundurmak önerilir. Hava durumu planlarınızı etkileyebilir.

İzmir Hava Durumu! 13 Kasım Cuma İzmir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

İzmir hava durumu, 13 Kasım 2026 tarihi itibarıyla ılımandır. Bugün şehirde sıcaklık 20 derece civarındadır. Havanın genel görünümü bulutludur. Hafif bir rüzgar ise sonbahar serinliğini hissettirmiyor. Güneş zaman zaman bulutların arasından görünebilir. Ancak genel olarak kapalı bir gökyüzü mevcut. Hava koşulları, dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir ceket bulundurmayı öneriyor.

Bugünkü hava durumu, hem yerel halk hem de ziyaretçiler açısından keyif vericidir. Gündüzleri yürüyüşler veya kafe ziyaretleri için uygun bir ortam vardır. Akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Soğuk bir içecek veya sıcak bir çay ile sohbet etme fırsatı sunar. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Havanın değişken yapısına bağlı olarak ani yağışlar beklenebilir. Dışarı çıkmadan önce hava raporuna göz atmak iyi bir fikirdir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Genel itibarıyla sıcaklık benzer seviyelerde kalacak gibi görünüyor. Bu hafta boyunca sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecektir. Ancak bazı günlerde bulut örtüsü artabilir. Bazı bölgelerde yağışlı anlar yaşanabilir. Dışarıda vakit geçirenler için ceket bulundurmak önemlidir. Gerektiğinde sığınacak yer seçimini de göz önünde bulundurmalısınız.

Hava koşullarının bu şekilde gelişmesi, plan yaparken dikkate alınması gereken bir unsurdur. Şehrin tarihi ve turistik bölgelerinde yürüyüş yapmayı planlayanlar, ani yağışlara hazırlıklı olmalıdır. Planlarını buna göre düzenlemeleri gerekir. İzmir’de hava durumu, gün boyunca ara ara açık kalabilir. Bu nedenle güneşli saatlerde dışarıda olmayı tercih etmek akıllıca olacaktır. Sonbahar mevsiminde olduğu gibi, akşam saatlerinde serin rüzgarlar belirginleşebilir. Üstünüzü sıcak tutacak giysilerle dışarı çıkmak, konforlu bir gün geçirmenizi sağlar.

Hava durumu, İzmir’de ılıman ve değişken bir seyir izliyor. Hava koşullarına göre plan yaparak harika bir gün geçirebilirsiniz. Hava durumu yolculuğunuzu etkileyebilir. Her zaman güncel kalmaya özen gösterin.

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hava durumu İzmir
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