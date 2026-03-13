HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 13 Mart Cuma İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 13 Mart Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 13-14 derece arasında ölçülürken, akşam sıcaklıkları 2-3 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 19 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde de hava durumunun benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sağlanacak. Doğa yürüyüşü yapmak iyi bir tercih olabilir.

İzmir Hava Durumu! 13 Mart Cuma İzmir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün İzmir'de hava durumu açık ve güneşli. 13 Mart 2026 Cuma günü gündüz sıcaklığı 13 - 14 derece olacak. Akşam sıcaklıkları ise 2 - 3 derece arasında ölçülecek. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Hızı saatte 19 kilometreye ulaşacak. Nem oranı sabah %88, gündüz %78 ve akşam %81 olacak. Gece saatlerinde nem %80 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 14 Mart Cumartesi yine 13 - 14 derece sıcaklık bekleniyor. 15 Mart Pazar günü sıcaklığın 11 - 12 derece olması öngörülüyor. Her iki gün de hava açık ve güneşli olacak.

Güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak iyi bir fikir. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olacak. Yanınıza ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgar etkisini düşünerek hafif rüzgar geçirmez giysi tercih edebilirsiniz.

İzmir'de 13 Mart Cuma günü hava durumu güzel olacak. Önümüzdeki günler de öyle geçecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava aktivitelerinizi planlayabilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildiAFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi
ABD duyurdu: "Irak'ta yakıt ikmal uçağımız düştü"ABD duyurdu: "Irak'ta yakıt ikmal uçağımız düştü"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Son hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Son hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.