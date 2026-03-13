İzmir Hava Durumu! 13 Mart Cuma İzmir hava durumu nasıl?

Bugün İzmir'de hava durumu açık ve güneşli. 13 Mart 2026 Cuma günü gündüz sıcaklığı 13 - 14 derece olacak. Akşam sıcaklıkları ise 2 - 3 derece arasında ölçülecek. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Hızı saatte 19 kilometreye ulaşacak. Nem oranı sabah %88, gündüz %78 ve akşam %81 olacak. Gece saatlerinde nem %80 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 14 Mart Cumartesi yine 13 - 14 derece sıcaklık bekleniyor. 15 Mart Pazar günü sıcaklığın 11 - 12 derece olması öngörülüyor. Her iki gün de hava açık ve güneşli olacak.

Güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak iyi bir fikir. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olacak. Yanınıza ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgar etkisini düşünerek hafif rüzgar geçirmez giysi tercih edebilirsiniz.

İzmir'de 13 Mart Cuma günü hava durumu güzel olacak. Önümüzdeki günler de öyle geçecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava aktivitelerinizi planlayabilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz.