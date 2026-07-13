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İzmir Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü hava durumu oldukça keyifli. Hava sıcaklığı 30 derece civarında ve bol güneş ışığı bekleniyor. Gece sıcaklıklarının 20 dereceye düşmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde de devam edecek olan bu sıcak yaz günlerinde açık hava etkinlikleri için ideal şartlar oluşuyor. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak, bol su içmek önem taşıyor. Hafif kıyafetler giyinmek ise faydalı olacaktır.

İzmir Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 13 Temmuz 2026 Pazartesi. İzmir'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 20 derece civarına düşecek. Bu sıcaklıklar, İzmir'in tipik yaz havasını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 18 derece civarına düşmesi bekleniyor. 15 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 30 derece civarına yükselecek. Gece sıcaklıkları 20 derece olacağı tahmin ediliyor. 16 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 31 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları 21 derece civarında öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, İzmir'de yazın tipik sıcaklık aralıklarını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.

Bu sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek iyi bir fikir. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak gerekir. Serin ortamlarda vakit geçirmek aşırı ısınmayı önlemek açısından önemlidir. Bu önlemler sıcak havalarda sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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