İzmir Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de, 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif esintilerle 16 km/s hızında esecek. Nem oranı ise %26 civarında olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için idealdir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Ağustos Cumartesi günü hava güneşli. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında seyredecek. 16 Ağustos Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar yine 19 ile 22 derece arasında kalacak. 17 Ağustos Pazartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 18 ile 22 derece arasında olacak. Bu süre zarfında yağış beklenmiyor. Açık hava planlarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Rahat giyinmek önemlidir. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız. Güneş ışınlarından korunmak da önemlidir. Güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. İzmir'in keyifli havasının tadını çıkarın.