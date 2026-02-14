İzmir Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de hava durumu, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hafif yağmurlu ve serin olarak öngörülüyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 10 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı ise 30 km/s civarında seyredecek.

Sabah ve akşam saatlerinde, serin hava üşüme riski oluşturabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almalısınız. Bu, ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranı yüksek olduğundan, terleme ile su kaybını önlemek önemlidir. Gün boyunca yeterli su içmeye özen gösterin.

Önümüzdeki günler için hava durumu değişecek. 15 Şubat Pazar günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. 16 Şubat Pazartesi günü ise yağmurlu geçmesi öngörülüyor. Planlarınızı yaparken bu hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

İzmir'de bugün, hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymelisiniz. Yanınıza alacağınız bir şemsiye ile günü daha rahat geçirebilirsiniz.