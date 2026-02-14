HABER

İzmir Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Gün boyu sıcaklık 10 ile 14 derece arasında değişirken, yüksek nem oranı hissedilecek. Rüzgar hızı 30 km/s olarak tahmin ediliyor. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava nedeniyle üşüme riski bulunuyor. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmak, ani yağışlara karşı sizi koruyacaktır. Su kaybını önlemek için yeterli sıvı alımına dikkat etmelisiniz.

Enis Ekrem Ölüç

İzmir'de hava durumu, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hafif yağmurlu ve serin olarak öngörülüyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 10 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı ise 30 km/s civarında seyredecek.

Sabah ve akşam saatlerinde, serin hava üşüme riski oluşturabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almalısınız. Bu, ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranı yüksek olduğundan, terleme ile su kaybını önlemek önemlidir. Gün boyunca yeterli su içmeye özen gösterin.

Önümüzdeki günler için hava durumu değişecek. 15 Şubat Pazar günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. 16 Şubat Pazartesi günü ise yağmurlu geçmesi öngörülüyor. Planlarınızı yaparken bu hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

İzmir'de bugün, hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymelisiniz. Yanınıza alacağınız bir şemsiye ile günü daha rahat geçirebilirsiniz.

hava durumu İzmir
