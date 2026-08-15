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İzmir Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'deki hava durumu 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü oldukça keyifli geçecek. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 27 derece civarında, akşam saatlerinde ise 19 ila 22 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek ve nem oranı %53 seviyesinde kalacak. Açık hava etkinlikleri için ideal şartlar sunan bu güzel hava, gelecek günlerde de devam edecek.

İzmir Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

İzmir'de, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 27 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Rüzgar kuzey yönünden 16 km/saat hızla esecek. Nem oranı %53 civarında. Bu güzel hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Ağustos Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı yine 27 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 ile 20 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden 20 km/saat hızında esecek. Nem oranı ise %37 civarında olacak. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

17 Ağustos Pazartesi günü ise hava tamamen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 27 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 ile 20 derece aralığında olacak. Rüzgar kuzey yönünden 20 km/saat hızında esecek. Nem oranı %47 civarında olacak. Bu koşullar, plaj keyfi için elverişli bir ortam sağlıyor.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için, güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken şapka takmak önemli. Güneş kremi kullanmak da faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı artabileceğinden, açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarla savrulabilecek nesnelerden uzak durmak da önemlidir. İzmir'deki hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak için bu önerilere dikkat edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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